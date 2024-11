Kanal und Kläranlage in Weichering vor großen Herausforderungen

Was war dieses Jahr in Weichering los, was wurde gemacht? Antworten darauf hat am Mittwochabend Bürgermeister Thomas Mack bei der Bürgerversammlung im Gasthaus Vogelsang gegeben. In gut einer Stunde gab er den Besucherinnen und Besuchern einen kompakten Überblick, kritische Stimmen oder bohrende Nachfragen gab es keine. Das lag auch daran, dass das Thema Paketzentrum dieses Mal nicht im Fokus stand. Die Baugenehmigung ist bekanntermaßen erteilt, die ersten vorbereitenden Arbeiten sind abgeschlossen und zwei der drei Klagen wurden abgewiesen. Nur ein privater Kläger ist noch im Rennen, dessen Klage ist jedoch im Augenblick ausgesetzt.

Claudia Stegmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weichering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kläranlage Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis