Letzte Chance gegen Paketzentrum: Bürgerbegehren in Weichering startet

Plus In quasi letzter Minute wollen vier Weicheringer versuchen, den DHL-Logistikbetrieb doch noch zu verhindern. Derzeit sammeln sie die notwendigen Unterschriften.

In Weichering wird ein vielleicht letzter Versuch gestartet, das geplante Paketzentrum zu stoppen. Bernd Kammerbauer, Norbert Mayr sowie Wolfgang und Alexandra Mandlmeier haben ein Bürgerbegehren initiiert, für das im Augenblick die notwendigen Unterschriften gesammelt werden. "Es ist ein letztes Aufbäumen", sagt Kammerbauer. Sein Ziel: Bis kommenden Montag sollen mindestens 200 wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger einen Antrag unterschrieben haben, wonach das DHL-Zentrum keine Baugenehmigung erhalten soll und sämtliche Planungen gestoppt werden sollen.

Eigentlich hatte Bernd Kammerbauer das Thema für sich schon abgehakt. Die öffentlichen Veranstaltungen, in denen es um die Stellungnahmen zu den Plänen ging, hatte er zuletzt gar nicht mehr besucht. Auf ihn habe das alles den Eindruck eines "abgekarteten Spiels" gemacht, in dem "alle Einwände im Keim erstickt werden". Als er vor Kurzem allerdings mit Gemeinderat Stefan Appel über das Paketzentrum sprach, änderte sich seine Einstellung. "Kann man denn gar nichts mehr machen?", habe er Appel gefragt. Der nannte eine Klage oder ein Bürgerbegehren als möglichen Ausweg. Kammerbauer zögerte nicht lange, suchte sich Mitstreiter und setzte einen entsprechenden Antrag auf.