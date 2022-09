Neuburgerin stirbt bei Frontalzusammenstoß auf der B16

Freitagnachmittag hat sich auf der B16 bei Weichering ein schwerer Unfall ereignet. Eine Autofahrerin stirbt, ihre zwei Kinder müssen mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus.

Auf der Bundestraße 16 bei Weichering hat sich am Freitagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall zugetragen. Wie die Polizei mitteilt, endete der Unfall für eine Beteiligte tödlich.

Eine Autofahrerin aus Neuburg, geboren 1982, war auf der B16 von Ingolstadt kommend in Richtung Neuburg unterwegs. Mit in ihrem Auto saßen zwei Kinder. In entgegengesetzter Richtung fuhr ein Sattelzug. Die Frau kam mit ihrem Auto aus noch ungeklärter Ursache von ihrer Fahrbahnseite ab auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem Sattelzug zusammen.

Unfall: B16 bei Weichering komplett gesperrt

Wie die Polizei berichtet, starb die Frau bei dem Unfall. Die beiden Kinder wurden mit dem Hubschrauber in Krankenhäuser gebracht. Der Lastwagenfahrer erlitt einen Schock.

Die B16 ist derzeit komplett gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.