Autofahrer flüchtet nach Auffahrunfall auf der B 16

Ein 16-Jähriger musste verkerhsbedingt auf der B 16 abbremsen, der hinter ihm fahrende Autofahrer bemerkte dies zu spät. Die Polizei bittet um Hinweise.

Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, ereignete sich am 13. April gegen 19.30 Uhr auf dem Einfädelungsstreifen an der B 16 bei Neuburg ein Auffahrunfall zwischen einem dreirädrigen Fiat und einem Fiat Doblo. Der 16-jährige Fiat-Fahrer aus Oberhausen musste verkehrsbedingt abbremsen und der nachfolgende Fiat-Fahrer bemerkte dies zu spät. Bei dem Auffahrunfall wurde niemand verletzt, es entstand bei beiden Autos lediglich Sachschaden. Der Sachschaden am Auto des Oberhauseners beträgt circa 2000 Euro. Bevor die Personalien ausgetauscht werden konnten, entfernte sich der Fahrer des Fiat Doblo mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle, berichtet die Polizei. Es handelt sich um einen grauen Fiat Doblo mit kroatischer Zulassung. Sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)

