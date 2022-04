Paketzentrum Weichering: So geht es jetzt weiter

Das Verfahren für ein Logistikzentrum der Deutschen Post kann nun starten. Wann Bürger ihre Bedenken und Anregungen dazu abgeben können.

Nachdem die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler beim Bürgerentscheid dafür war, das Verfahren mit der Deutschen Post für ein Paketzentrum fortzuführen, nimmt das Bauleitverfahren nun seinen Lauf. Dazu wurde ein Zeitplan erstellt, der den Ablauf skizziert. „Ob die Zeitschiene so gehalten werden kann, steht natürlich auf einem anderen Blatt“, betonte Bürgermeister Thomas Mack in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Montag.

In den kommenden Wochen muss nun der Bauleitplan erstellt und vom Gemeinderat genehmigt werden. Voraussichtlich ab dem 10. Mail wird er dann öffentlich für sechs Wochen ausgelegt. In dieser Zeit hat Jedermann Gelegenheit, seine Bedenken, Anregungen und Widersprüche zu dem Vorhaben einzureichen. In diese Zeit fällt auch eine Informationsveranstaltung, die voraussichtlich am Dienstag, 17. Mai, im Gasthof Vogelsang in Weichering stattfinden soll, und für alle interessieren Bürgerinnen und Bürger zugänglich ist. An diesem Abend werden Fachplaner Rede und Antwort zu dem Bauleitplan stehen.

Gibt es keine wesentlichen Verzögerungen, könnte schon bis Ende dieses Jahres die rechtliche Voraussetzung geschaffen sein, dass die Deutsche Post einen Bebauungsplan für das Paketzentrum einreichen kann.