Politischer Aschermittwoch der SPD: Auf in den Wahlkampf

Die Landkreis-SPD spart sich das Draufhauen auf den politischen Gegner und schaut lieber auf die kommenden Wahlen.

Ist das Veranstaltungsformat, am Aschermittwoch verbal aufeinander einzuschlagen, noch zeitgemäß, bei all den Problemen und Krisen, die gelöst werden müssen? Werner Widuckel beantwortete seine Frage gleich selbst. Nein! Seiner Meinung nach sollte man eher zusammenrücken und zusammenarbeiten. Daher beließ es der SPD-Kreisvorsitzende beim "Sozialen Politischen Aschermittwoch", der traditionell wieder in Weichering stattfand, bei einigen Klarstellungen und Seitenhieben in Richtung der Bayerischen Staatskanzlei, um dann schnell in die Vorstellungsrunde des Kandidaten für die Landtagswahl und der Kandidatin für die Bezirkstagswahl zu gehen.

Bevor Werner Widuckel in das Gespräch mit Mini Forster-Hüttlinger und Siegfried Sibinger einstieg, gab es dann doch noch etwas Lob und Tadel. Das Lob ging an die Bundesregierung im Allgemeinen und an Bundeskanzler Olaf Scholz im Besonderen. Schließlich würde der nicht jedem Medientrend gleich hinterherrennen und überzeuge durch sein überlegtes Handeln. Der Tadel traf Ministerpräsident Markus Söder. Ihm empfahl er, einzuhalten, was er in seiner Rede 2018 selbst angekündigt habe: mehr Demut. Eine Partei, die zum Beispiel die Pkw-Maut gerissen habe, solle nicht andere beschimpfen, sondern bei sich anfangen.

Mini Forster-Hüttlinger kandidiert für die SPD für den Bezirkstag

Widuckel wünschte sich eine konstruktivere Oppositionspolitik der CDU/CSU in Berlin und kam dann schnell zur Regionalpolitik und zu den lokalen Problemen. Und damit zur Vorstellung der SPD-Kandidaten für die Landtags- und Bezirkstagswahl am 8. Oktober. Die Kandidatin für den Bezirk Mini Forster-Hüttlinger aus Oberhausen ist Kreisrätin und zweite Bürgermeisterin in Oberhausen. Widuckel zählte ihr mannigfaltiges soziales Engagement in der Gemeinde und im Landkreis auf: Bürgercafé, Waldbad und Generationenhaus sind nur einige Beispiele, die Forster-Hüttlinger maßgeblich angestoßen hat. Ausgezeichnet wurde sie dafür mit dem weißen Engel.

Landtagskandidat Siegfried Sibinger sitzt seit 20 Jahren im Gemeinderat von Aresing und ist Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Schrobenhausener Land. Er engagiert sich vor allem gegen den Klimawandel und in der Flüchtlingsbetreuung. Der Asylhelferkreis in Aresing, in dem er sich einbringt, hat den oberbayerischen Integrationspreis erhalten. „Wie wir so erfolgreich waren, das hat uns danach aber niemand gefragt“, wunderte sich Sibinger.

Werner Widuckel besprach mit den beiden Kandidaten die drängendsten Fragen: den demografischen Wandel, die nachhaltige Energieversorgung, die Flüchtlingspolitik und die vor allem auf dem Land fehlenden Ärzte.

Siegfried Sibinger ist der SPD-Kandidat für den Landtag

Für Sibinger ist es wichtig, dass die Energiepreise stabil bleiben und die Wertschöpfung in der Region verbleibe. „In Aresing geben wir pro Jahr 18 Millionen Euro für fossile Brennstoffe aus. Auf den Landkreis hochgerechnet sind das rund 600 Millionen Euro.“ Davon müsse so viel wie möglich regional produziert werden. Die Bürgerenergiegenossenschaft sei ein Vorreiter beim Umstieg auf regenerative Energiegewinnung, an der die Menschen in der Region auch beteiligt sein könnten.

Beide Kandidaten sehen auch Handlungsbedarf im Gesundheitswesen. Sibinger forderte, dass die Fallpauschalen abgeschafft werden müssen, denn: „Menschen sind keine Fälle.“ Und für Forster-Hüttlinger ist die Kassenärztliche Vereinigung problematisch. Dort müsse man langfristig reagieren und nicht erst, wenn Engpässe entstehen. Die Oberhausenerin hat aber auch Angst um den sozialen Frieden. Es gebe auf der einen Seite Menschen, die befürchteten, dass wir es mit so vielen Flüchtlingen nicht schaffen. Auf der anderen Seite aber wolle man in schlimmer Not helfen. Zu wenig Sprachkurse und andere Integrationsangebote, Gängeleien aus den Heimatländern, wie ein Beispiel syrischer Flüchtlinge mit Bleiberecht zeige, die zum Ausstellen eines Passes ans syrische Konsulat in Berlin reisen müssten und dort mit Kosten von 600 Euro regelrecht abgezockt würden.

Weitere Herausforderungen wurden thematisiert wie bezahlbarer Wohnraum und Inklusion. Es gebe viel zu tun. Und damit wurde klar: Auch für die SPD hat mit der Aschermittwochs-Veranstaltung der Wahlkampf begonnen.