Unfall auf der B 16: 16-Jähriger schwer verletzt

Ein 16-Jähriger aus dem östlichen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen fuhr am Samstag gegen 12 Uhr fuhr mit seinem Moped auf der B 16 von Ingolstadt kommend in Richtung Neuburg. Auf Höhe der Abfahrt Weichering kam er - mutmaßlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit - nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Anschließend schlitterte er mitsamt dem Moped über die Fahrbahn und kam im Grünstreifen zum Liegen. Die junge Fahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Klinikum Ingolstadt transportiert, teilt die Polizei mit. Am Fahrzeug und Verkehrszeichen entstand ein Gesamtschaden von circa 3500 Euro. (AZ)

