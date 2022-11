Unfall auf der B16 bei Weichering: 18-Jährige überschlägt sich

Eine 18-jährige Autofahrerin kommt auf der B16 bei Weichering auf die Gegenfahrbahn. Dann hebt ihr Auto ab und überschlägt sich.

Am frühen Montagabend gegen 18.40 Uhr war eine 18-jährige Ingolstädterin mit ihrem Auto auf der Bundesstraße 16 in Fahrtrichtung Neuburg unterwegs. Auf der Höhe von Weichering kam die junge Frau laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache auf die linke Fahrspur. Beim Gegenlenken geriet die Autofahrerin in den rechten Grünstreifen. Dort hob der Pkw ab und blieb letztendlich auf dem Dach liegen.

Die 18-Jährige konnte selbstständig das Fahrzeug verlassen. Sie klagte über Schmerzen im Bereich des linken Arms und wurde daraufhin mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus in Neuburg gebracht. Ihr Auto musste von einem Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden. An der Unfallstelle war die Feuerwehr aus Weichering im Einsatz. Am Fahrzeug der jungen Frau entstand ein Schaden in Höhe von 3000 Euro. (AZ)