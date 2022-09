Schrecklicher Unfall: Mutter stirbt, Söhne schwer verletzt

Bei dem Unfall auf der B 16 am Freitagnachmittag wurden die beiden Söhne im Auto ihrer Mutter aus Neuburg schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Über 50 Rettungskräfte im Einsatz.

Bei dem schrecklichen Unfall auf der B 16 am Freitagnachmittag, bei dem eine 40 Jahre alte Frau aus Neuburg ihr Leben verlor (wir berichteten), wurden die beiden Söhne im Auto zwar schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt.

Der neun Jahre alte Sohn saß, wie die Polizei meldet, auf dem Beifahrersitz. Sein fünfjähriger Bruder auf dem Rücksitz. Beide Buben wurden mit zwei an der Unfallstelle gelandeten Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen. Ihr Gesundheitszustand, so die Polizei, sei nicht lebensbedrohlich.

Warum die Frauauf nahezu gerader Strecke auf der B 16 bei Weichering auf die Gegenfahrbahn geriet, ist noch nicht geklärt

Wie berichtet, war die Frau mit ihrem Auto auf Höhe von Weichering aus bislang noch nicht geklärter Ursache auf nahezu gerader Strecke auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß sie, wie die Polizei in ihrem Bericht meldet, seitlich leicht versetzt, frontal in einen ihr entgegenkommenden Sattelzug, bei dem ein 47-jähriger Kraftfahrer aus Polen am Steuer saß.

Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt, musste aber durch das vor Ort anwesende Kriseninterventionsteam betreut werden, das ebenso in die Verständigung der Angehörigen mit involviert worden ist. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde zur genauen Klärung des Unfallherganges ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet, das durch einen hinzugerufenen Gutachter erstellt wird. Die B 16 war auf Höhe der Unfallstelle von 15.30 bis 22 Uhr total gesperrt. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle durch die Feuerwehr in Zusammenarbeit mit der örtlichen Straßenmeisterei umgeleitet.

Feuerwehren aus Weichering, Karlshuld und Neuburg waren mit über 50 Mann an der Unfallstelle auf der B 16 im Einsatz

An der Unfallstelle unterstützten die Feuerwehren aus Weichering, Karlshuld und Neuburg mit über 50 Mann bei der Verkehrssicherung, der Bergung sowie bei der Reinigung der Unfallstelle. Die nicht mehr fahrbereite Sattelzugmaschine musste, wie auch der total beschädigte Pkw, abgeschleppt werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden dürfte sich um die 65.000 Euro bewegen. (AZ)