Wie viel Geld ist das Paketzentrum in Weichering wert?

Die einen sehen in dem Paketzentrum eine Chance für Weichering, die anderen finden, dass der Preis für den Nutzen viel zu hoch ist. In den nächsten zwei Wochen werden Kritiker des Projekts den Bürgerinnen und Bürger aus Weichering anhand von Flyern ihre Sicht der Dinge schildern.

Plus Die Kritiker des Paketzentrums bemängeln immer wieder die ungesicherten Angaben zur Gewerbesteuer. Zwei Mitglieder der IG Weichering/Maxweiler erklären, welche Rolle Geld bei ihren Überlegungen spielt.

Von Claudia Stegmann

Geht es um das Für und Wider des geplanten Paketzentrums in Weichering, dann dreht sich früher oder später die Frage immer um die zu erwartende Gewerbesteuer. Für die Befürworter sind die Einnahmen der Dreh- und Angelpunkt ihrer Entscheidung, weil dadurch Geld in die klamme Kasse der Gemeinde gespült wird und Entwicklung möglich gemacht wird – und zwar auch abseits dessen, was zwingend notwendig ist. Für die Kritiker stellt sich dagegen die Frage, mit wie viel Geld man den Flächenverbrauch und das Verkehrsaufkommen eines Logistikzentrums aufwiegen müsste, um am Ende von einem Nutzen sprechen zu können. „Das einzige, was Lärm und Flächenverbrauch kompensieren kann, ist maximales Geld“, sagt Lars Gemmi. Der Maxweiler engagiert sich in der Interessensgemeinschaft (IG) „Lebenswertes Weichering/Maxweiler“ und steht dem Vorhaben kritisch gegenüber. Doch ließe sich mit genügend Geld seine Meinung und die anderer Gegner ändern?

