Junger Autofahrer kracht bei Walda gegen einen Baum

Ein 20-jähriger Autofahrer verliert zwischen Weidorf und Walda die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallt gegen einen Baum.

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags, gegen 6.40 Uhr, fuhr ein 20-jähriger Autofahrer aus dem Gemeindebereich Rennertshofen auf der Kreisstraße 8 von Weidorf kommend in Richtung Walda (Gemeinde Ehekirchen). Dabei geriet er laut Polizeiangaben in das Bankett des rechten Fahrbahnrandes, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum, welcher sich am linken Fahrbahnrand befand.

Weidorf/Walda: Autofahrer prallt gegen Baum

Der junge Fahrer konnte selbstständig das stark deformierte Fahrzeug verlassen und zog sich Schnittverletzungen und eine Gehirnerschütterung zu. Er wurde mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus Neuburg gebracht und dort stationär aufgenommen. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 15.000 Euro, zudem wurde der getroffene Baum in Mitleidenschaft gezogen. An der Unfallstelle waren die Feuerwehren aus Ehekirchen und Walda im Einsatz. Die Ursache, weshalb der junge Autofahrer in das Bankett des Fahrbahnrandes geriet und die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist laut Polizei zum jetzigen Ermittlungsstand nicht bekannt. (nr)