Wellheim

19:00 Uhr

SB-Hofladen Teil 14: Der Kürbiskern aus Wellheim

Sylvia Hiermeier vor dem Automaten der Familie in Wellheim.

Plus Im Altmühltaler Kernstodl der Familie Hiermeier gibt es Kürbis- und Sonnenblumenkerne, Hanf und Mohn – verarbeitet zu Öl und zu anderen Produkten.

Von Laura Gastl

Wenn Sylvia Hiermeier vom Kürbiskern spricht, nimmt ihre Stimme einen schwärmerischen Ton an. Die Landwirtin aus Wellheim nennt ihn „die bessere Nuss“. Die Kerne machen sich sowohl süß als auch herzhaft gut – zum Beispiel zum Knabbern veredelt mit Schokolade oder Zimt; gesalzen oder mit Curry. So reihen sich die verschiedenen Sorten im Selbstbedienungsautomaten vor dem Hofladen der Familie an. Auch zu kalt gepresstem Öl werden die Kerne verarbeitet. Das passt laut Sylvia Hiermeier sowohl zu Vanilleeis als auch zu Salat.

