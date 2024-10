Kind und Koalitionsausschuss: Wie Politiker ihren Beruf mit der Familie vereinbaren

Christian Scharpf wurde 2020 zum Oberbürgermeister von Ingolstadt gewählt. Der SPD-Mann war damals 48 Jahre alt und hatte drei kleine Kinder. Gut ein Jahr nach seinem Amtsantritt kam das vierte Kind auf die Welt. Während Scharpf in den folgenden Jahren in Ingolstadt Politik machte, blieb seine Familie in München wohnen. Seine Frau arbeitet dort als Ärztin, die Kinder gehen in der Landeshauptstadt in den Kindergarten und in die Schule. Gemeinsame Familienzeit im Haus in Ingolstadt gab es nur am Wochenende - wenn keine politischen Termine anstanden.

