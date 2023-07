Landwirt schwer verletzt: Bulldog mit Anhänger brennt völlig aus

Der Mann konnte sich noch aus dem Fahrzeug retten, erlitt aber schwere Verbrennungen.

Schwere Verletzungen zog sich ein Landwirt bei einem Brand am Freitagnachmittag bei Winkelhausen zu. Nach ersten Information geriet die landwirtschaftliche Maschine samt Anhänger, mit der der Mann gerade auf dem Feld unterwegs war, in Brand. Der Fahrer bemerkte des Feuer verließ das Fahrzeug - doch offenbar erwischten ihn die Flammen. Nichtsdestotrotz rannte er in den Ort und holt ein Wasserfass mit 30.000 Liter Wasser, um den Brand zu löschen. Zeitgleich mit den ersten Kräften der Feuerwehr und Ersthelfern kommt er am Brandort wieder an. Dort fällt auf, er hat schwere Brandverletzungen an den Beinen. Während sich ein couragierter Ersthelfer und ein Teil der Feuerwehrkräfte sich um den Verletzten kümmern, löschen die anderen das Feuer. Ein Rettungshubschrauber kommt und bringt den Schwerverletzten in ein Münchner Klinikum, wo die weitere Behandlung der Brandwunden erfolgt.

Meterhohe Rauchschwaden: Bulldog mit Anhänger brennt bei Winkelhausen völlig aus

Die Rauchschwaden waren so massiv, dass sie aus mehreren Kilometern Entfernung zu sehen waren. Die Kräfte der umliegenden Feuerwehren waren zügig vor Ort, um den Brand zu löschen. Weiterer Bericht folgt. (krek)