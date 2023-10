59-Jährige wird Opfer von Kreditkartenbetrügern

Eine 59-Jährige aus Wolnzach erlebte eine böse Überraschung, als sie ihr Bankkonto überprüfte. Sie wurde wohl Opfer von Hackern. Nun ermittelt die Polizei.

In Wolnzach überprüfte eine 59-jährige Frau am Wochenende ihr Online Bankkonto. Hierbei stelle sie fest, dass ihr Konto mittels gehackter Kreditkartenabbuchung in Höhe von fast 1800 Euro belastet worden ist. Die Frau zeigte den Betrug bei der Polizei an. Das Konto wurde zwischenzeitlich gesperrt. Nach bisherigen Ermittlungsstand kauften der oder die bislang unbekannten Täter Flugtickets einer ausländischen Fluggesellschaft. Die Ermittlungen dauern noch an, berichtet die Polizei. (AZ)