Elfjähriger spielt am Herd und verursacht Brand: 50.000 Euro Schaden

Ein Elfjähriger spielt am Herd der elterlichen Wohnung und verursacht einen Wohnungsbrand in Wolnzach. Es entsteht ein Schaden von rund 50.000 Euro.

Am Montagnachmittag gegen 14.50 Uhr musste die Freiwillige Feuerwehr Wolnzach zu einem Wohnungsbrand in der Elsenheimer Straße ausrücken. Laut Angaben der Polizei wollte ein elfjähriger Schüler in der elterlichen Wohnung auf dem Herd Kerzen schmelzen und erhitzte sie dazu in einem Kochtopf. Dabei fing das Wachs Feuer. Die Flammen griffen sofort auf die Küchenschränke und weitere Elektrogeräte über.

Der Elfjährige und seine 17-jährige Schwester verständigten sofort die Feuerwehr und verließen die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus. Die 25 Feuerwehrleute konnten den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Durch die Brand-, Ruß- und Wasserschäden wird der Sachschaden laut Polizei auf rund 50.000 Euro geschätzt. (AZ)