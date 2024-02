Kamin an Wohnhaus in Wolnzach brennt

In Wolnzach hat ein Kamin an einem Wohnhaus gebrannt. Nachbarn hatten dies bemerkt und die Feuerwahr alarmiert.

Am Dienstagabend musste die Feuerwehr in den Wolnzacher Ortsteil Oberlauterbach ausrücken. Aufmerksame Nachbarn hatten gegen 21.20 Uhr einen brennenden Kamin am Wohnhaus auf dem angrenzenden Anwesen festgestellt und sofort die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der Polizei war der Brand bereits vollständig erloschen. Ein Löschen durch die Feuerwehr war nicht mehr erforderlich, der Brand konnte durch das Schließen der Luftzufuhr eingedämmt werden. Es entstand weder Personen- noch Sachschaden, teil die Polizei mit. Die Ursache für den Brand im Kamin der Stückholzzentralheizung konnte bislang nicht geklärt werden. Weder an der vorbildlich gewarteten Heizungsanlage noch am Brennmaterial konnten offensichtliche Fehler festgestellt werden. (AZ)

