Traktorhänger kollidiert mit Autobahnbrücke

Weil ein 16-Jähriger in Wolnzach einen Anhänger nicht korrekt geschlossen hatte, kollidierte dessen Heckklappe mit einer Autobahnbrücke. Jetzt ermittelt die Polizei.

Ein 16-Jähriger war am Mitwochabend mit einem Traktor samt Anhänger in Wolnzach auf der Preysingstraße ortseinwärts unterwegs. Dabei ragte die laut Polizei nicht ordnungsgemäß geschlossene Heckklappe des Doppelachs-Hängers nach oben und kollidierte mit der Autobahnbrücke. Anschließend fiel sie auf die Straße und verursachte dort mehrere Einkerbungen im Asphalt.

Der Schaden an der Brücke in Wolnzach steht noch nicht fest

Der Schaden am Hänger bewegt sich im vierstelligen Bereich, inwieweit an der Straße und an der Brücke ein Schaden entstanden ist, muss nach Angaben der Polizei noch geklärt werden. Weiter Verkehrsteilnehmer kamen nicht zu Schaden. Der 16-Jährige muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung verantworten. (AZ)