Unbekannte attackieren Mann an der Haustüre mit Pfefferspray

In Wolnzach haben Unbekannte mitten in der Nacht bei einem Mann geklingelt und ihm, als er die Haustür öffnete, Pfefferspray ins Gesicht gesprüht.

Bei einem Hausbewohner in der Wendenstraße in Wolnzach wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 2.30 Uhr mehrfach geklingelt. Als er die Haustüre öffnete, wurde ihm sofort Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, berichtet die Polizei. Dem 27-Jährigen gelang es, die Türe zu schließen, woraufhin die zwei männlichen Täter von außen gegen die Türe schlugen und den Geschädigten noch beleidigten. Dieser verständigte daraufhin die Polizei, die beiden Täter entfernten sich noch vor Eintreffen der Streife. Der 27-Jährige wies keine sichtbaren Verletzungen auf, eine medizinische Versorgung benötigte er nicht. An der Wohnungstüre entstand Sachschaden in Höhe von geschätzt 200 Euro. Der Grund der Attacke ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei Geisenfeld leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung ein. (AZ)

