Unbekannte beschmieren das Hopfenmuseum mit Graffiti

In der Nacht von Sonntag auf Montag beschmierten bislang unbekannte Täter die Fassade des Deutschen Hopfenmuseums mit politischen Parolen. Der dadurch entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht genau bezifferbar, teilt die Polizei mit. Ein Zusammenhang mit den Schmierschriften an der Hochwasserschutzmauer an der Wolnzach, die in der Nacht vom 24. auf den 25. Januar angebracht worden waren, ist nicht auszuschließen, heißt es im Polizeibericht. Hinweise nimmt die Polizei Geisenfeld unter Telefon 08452/7200 entgegen, ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. (AZ)

