Hat ein Zahnarzt zwei Zähne zu viel gezogen?

Ein Kommunikationsproblem in einer Neuburger Zahnarztpraxis hat schwerwiegende Folgen: Weil ein Zahn nicht mehr zu retten ist, kommt eine Neuburgerin im Dezember 2023 zu ihrem langjährigen Zahnarzt, um sich auch die Wurzel entfernen zu lassen. Sie bekommt eine Spritze, die ganze Kieferseite ist betäubt, er zieht den betreffenden Zahn. Doch nach dem Eingriff liegen noch zwei weitere Zähne auf dem Tisch. Die Patientin ist schockiert. Hat der Arzt sie ausreichend über sein Vorgehen informiert? Das ist jetzt die zentrale Frage in einem Prozess am Neuburger Amtsgericht.

Anika Zidar Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gericht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zahn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis