Auf weiteren fünf Hektar nahe Zell wird Kies abgebaut

Plus An einem bestehenden Kiesweiher sollen weitere fünf Hektar Fläche ausgebeutet werden. Nur teilweise werden die Seen wieder zugeschüttet.

Der Kiesabbau am sogenannten Rathei-See soll massiv ausgeweitet werden. Den Rohstoff aus der Fläche südöstlich von Zell und in Nachbarschaft zur einer Hundeschule weiter voranzutreiben, ist beim Landratsamt beantragt worden. In den kommenden elf Jahren sollen dort 313.000 Kubikmeter Kies gewonnen werden, die laut Kiesunternehmen für die regionale Herstellung von Beton verwendet werden. Bis 2039 soll das Gebiet dann teilweise rekultiviert werden.

Laut Regionalplan und Flächennutzungsplan der Stadt Neuburg sind diese Flächen für den Kiesabbau vorgesehen. Von daher war es auch nur eine Formalie, dass die Mitglieder des Bauausschusses keine Einwände gegen das Vorhaben einbringen werden. Dennoch gab es im Gremium kritische Nachfragen dazu.

