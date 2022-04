Nahwärme: Heizen die Unterdießener künftig mit Hackschnitzeln?

Plus Unter- und Oberdießen könnten künftig über ein Nahwärmenetz versorgt werden. Bei der Bürgerversammlung wird das Konzept der Regiowärme vorgestellt. Wie sie funktioniert und warum jetzt die Bürger gefragt sind.

Bei Heizöl und Gas gehen die Preise derzeit durch die Decke, und auch bei Holzpellets haben die Preise in letzter Zeit kräftig angezogen. Auf recht gleichbleibendem Niveau bewegen sich jedoch die Preise für Holzhackschnitzel, weshalb sie auch der Energieträger für eine mögliche Nahwärme für Unter- und Oberdießen wären. Ein mögliches Konzept wurde bei der Bürgerversammlung vorgestellt.