Gibt es bald einen Radweg von Rott nach Ludenhausen?

Plus In der Gemeinde Rott wird schon länger über einen Ausbau der Straße nach Ludenhausen diskutiert. Jetzt präsentiert das Bauamt Weilheim einen Plan, von dem Rott profitieren könnte. Aber nicht alle Fragen sind geklärt.

