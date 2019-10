30.09.2019

1576 Unterschriften für die Hesselbergbahn

Verkehr Initiatoren treffen Verkehrsminister Dr. Hans Reichhart in München. Was er sagt

Nördlingen Am Rand einer Plenarsitzung des Landtags haben die Initiatoren der Online-Petition „Es lebe die Hesselbergbahn von Nördlingen nach Nürnberg“ insgesamt 1576 Unterschriften an den zuständigen Verkehrsminister Dr. Hans Reichhart (CSU) übergeben.

Die 1576 Menschen haben laut einer Pressemitteilung unterschrieben, um sich für die in den 80er Jahren für den Personenverkehr stillgelegte Bahnstrecke von Nördlingen über Oettingen, Wassertrüdingen und Gunzenhausen mit dem Ziel nach Nürnberg einzusetzen. In einer „Bahnmission“ waren die Initiatoren nach München gereist, in der Hoffnung, den Verkehrsminister angesichts des drohenden Klimawandels von der baldigen Reaktivierungswürdigkeit der Hesselbergbahn überzeugen zu können. Doch der blieb laut der Pressemitteilung auf dem Standpunkt, dass es, wie auch kürzlich im Landtag mehrheitlich gegen FDP, SPD und Grüne beschlossen, bei 1000 prognostizierten Personenkilometern am Werktag bleiben müsse, um diesen Verkehr bei der Bayerischen Eisenbahngesellschaft bestellen zu können. Darunter sei es, so der Minister, ökologisch sinnvoller, Busse einzusetzen, als mit einer Diesellok weniger als 25 Personen zu befördern. Bei der letzten sogenannten Fahrgastanalyse war die Strecke auf 960 potentielle Zugreisende gekommen. Der Nürnberger Verkehrsverbund VGN erarbeitet derzeit eine neue Prognose, in die auch zwei zusätzliche Haltepunkte in Nördlingen und Oettingen und neue Baugebiete sowie aktualisierte Bevölkerungszahlen eingerechnet werden. Zudem führte Landrat Stefan Rößle, der zur Unterstützung des Anliegens bei der Übergabe ebenso anwesend war, die geplante Erweiterung der Firma Varta in Nördlingen an.

Die Hoffnung für die bessere Schienenanbindung des Nordrieses ruht jetzt auf der neuen Fahrgastberechnung, die in etwa drei Monaten erwartet wird. Wenn die magische Zahl 1000 erreicht werde, könne es wie beim bereits vorgesehenen reaktivierten Streckenabschnitt Wassertrüdingen-Gunzenhausen weitergehen. Dieser Verkehr ist ab 12/2024 geplant. Von Wassertrüdingen nach Nördlingen und umgekehrt fahren zu können, ist dann mit entsprechendem zeitlichem Vorlauf durchaus realistisch. (pm)

