Ein 17-jähriger Kleinkraftfahrer ist bei einem Unfall in Birkhausen leicht verletzt worden. Laut Polizeibericht wollte ein 51 Jahre alter Mann am Dienstag, gegen 19.20 Uhr, aus seiner Hofeinfahrt ausfahren. Dabei übersah er den Jugendlichen. Der 17-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. (AZ)

