In der Wemdinger Straße hat sich am Samstag gegen 10.45 Uhr an der Einmündung zur Kerschensteiner Straße ein Unfall ereignet. Der 46-jährige Fahrer eines Skoda hatte beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden BMW übersehen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. (AZ)

Anja Lutz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wemdinger Straße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis