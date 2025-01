Ampel ausgeschaltet: 25.000 Euro Schaden nach Unfall

An einer ausgeschalteten Ampel hat sich am Donnerstag in Nördlingen ein Unfall ereignet. Laut Polizeibericht fuhr ein 69-Jähriger gegen 5.40 Uhr mit seinem Pkw auf der Kerschensteiner Straße in Richtung Augsburger Straße, um diese an der Kreuzung zu überqueren. Zur gleichen Zeit fuhr ein 24-jähriger Mann mit seinem Pkw auf der Augsburger Straße stadtauswärts. Zum Unfallzeitpunkt war die Ampelanlage an der Kreuzung nicht in Betrieb. Für den 69-Jährigen galt das Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“. Als er in den Kreuzungsbereich einfuhr, übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw des 24-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. (AZ)

