vor 51 Min.

28-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall auf der B 466

Der junge Mann kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Unfall ereignete sich kurz vor dem Ortseingang Neresheim.

Neresheim Ein 28-jähriger Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 28-Jährige in der Nacht auf Dienstag auf der B 466 von Ohmenheim in Richtung Neresheim. Kurz vor dem Ortseingang Neresheim kam er durch überhöhte Geschwindigkeit nach rechts auf das Bankett. Er wurde anschließend nach links über die Fahrbahn geschleudert und kam im weiteren Verlauf nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen einen Baum. Der Fahrer erlitt durch die Wucht des Aufpralls tödliche Verletzungen. Er war alleine in seinem Fahrzeug. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf rund 32000 Euro. Neben dem Rettungsdienst waren die Feuerwehren aus Neresheim und Elchingen mit vier Fahrzeugen an der Unfallstelle im Einsatz. (pm)

