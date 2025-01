3000 Euro Schaden bei Unfallflucht hinterlassen

Ein geparktes Auto ist am Samstag gegen 11.15 Uhr in Baldingen, Raiffeisenstraße, auf dem Parkplatz eines Supermarktes angefahren worden. Ein unbekannter Unfallverursacher beschädigte, nach Polizeiangaben vermutlich beim Ausparken, den geschädigten Pkw an der vorderen linken Tür und flüchtete anschließend, ohne sich um den Schaden in Höhe von 3000 Euro zu kümmern. Zeugen können sich bei der Polizei unter Telefon 09081/29560 melden. (AZ)

