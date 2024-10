350 Jahre seit Erhebung ins Fürstentum: Das Fürstenhaus Oettingen feiert Jubiläum

Für das Fürstenhaus Oettingen-Spielberg ist der 10. Oktober 2024 ein besonderes Datum, denn an diesem Tag vor genau 350 Jahren wurden die Vorfahren des Fürstenhauses von Kaiser Leopold I. in den Fürstenstand erhoben. Am 10. Oktober 1674 wurde Graf Albrecht Ernst I. zu Oettingen-Oettingen der Fürstentitel verliehen. Dieser Würdigung gingen zahlreiche Gesuche voraus, denn um als Graf in den Fürstenstand erhoben zu werden, bedurfte es der Erfüllung einiger Voraussetzungen.

Das Ansehen einer Grafenfamilie bemaß sich zu jener Zeit unter anderem an den Heiratsverbindungen in fürstliche Häuser. Dem Vater von Ernst Albrecht I., Graf Joachim Ernst waren hier in kurzer Zeit glänzende Partien gelungen. So heirateten seine Tochter Dorothea den Herzog von Württemberg, Eberhard III. und sein Sohn Albrecht Ernst I. eine Tochter Eberhards, Christine Friederike von Württemberg. Noch während der Verlobungszeit von Albrecht Ernst I. mit seiner ersten Frau Christine Friederike, reichte ihr Vater Herzog Eberhard III. im April 1665 bei Kaiser Leopold I. einen Antrag auf die Erhebung von Albrecht Ernst I. in den Fürstenstand ein. In ihren Schreiben wiesen Herzog Eberhard III. als auch Albrecht Ernst I. darauf hin, dass Graf Albrecht Ernst I. nicht nur uralten gräflichen Herkommens und Standes sei, sondern auch den Vorgängern des Kaisers und dem Heiligen römischen Reiche treue Dienste geleistet habe. Über neun Jahre wandten sich Herzog Eberhard III. und Graf Albrecht Ernst I. mehrfach mit dem Gesuch bezüglich der Fürstenstanderhebung des Hauses Oettingen an Kaiser Leopold I. Dieser behandelte die Anträge zwar verständnisvoll und erkannte alle angeführten Argumente an, aber hielt die Antragsteller mit unterschiedlichen Begründungen hin, bis er endlich dem Antrag entsprach.

Auf Herkunft und Heiratsverbindungen der Grafen von Oettingen verwiesen

Am 10. Oktober 1674 unterzeichnete Kaiser Leopold I. dann das ersehnte Diplom. Dabei handelte es sich um ein 16-seitiges Pergamentlibell in roter Seide mit angehängter Goldbulle. Darin wurde vor allem auf die uralte Herkunft der Grafen von Oettingen, die Verbindung mit dem Haus Habsburg und die Heiratsverbindungen zu anderen fürstlichen Häusern verwiesen. Auch die Begrenzung der Fürstenerhebung im Hause Oettingen auf die männlichen Nachkommen von Graf Joachim Ernst wurde hier festgehalten.

Im Jahr 1731 starb die gefürstete Linie Oettingen-Oettingen mit dem Tod des Sohnes Albrecht Ernst I.. aus. Albrecht Ernst I.., dem wir die Gründung des Albrecht-Ernst-Gymnasiums in Oettingen verdanken, hatte keine männlichen Nachkommen, die die Linie hätten weiterführen können, und weitere Brüder gab es ebenfalls nicht. Erben waren die katholischen Linien Oettingen-Spielberg und Oettingen-Wallerstein. Die Linie Oettingen-Spielberg wurde 1734 in den Fürstenstand erhoben, das Haus Oettingen-Wallerstein im Jahre 1774. (AZ)