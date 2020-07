10:11 Uhr

37-Jähriger soll in der Köngisstraße auf seine Freundin eingeschlagen haben

In der Oettinger Königsstraße ist eine Frau verletzt worden, nachdem sie von ihrem betrunkenen Partner geschlagen wurde.

Der Disput eines Pärchens ist am Samstagabend in der Oettinger Innenstadt außer Kontrolle geraten. Gegen 17.30 Uhr fingen die betrunkenen Personen laut Polizei in der Königsstraße zu streiten an. Warum, ist bislang nicht bekannt.

Ein 37-Jähriger soll dann auf seine 36-jährige Freundin eingeschlagen und diese zu Boden gestoßen haben. Die Frau wurde hierbei leicht verletzt, jedoch war keine ärztliche Versorgung erforderlich, teilt die Polizei weiter mit. RN

