Zu einem Unfall im Kreisverkehr zwischen Wechingen und Oettingen ist es am Donnerstag gekommen. Gegen 13.40 Uhr übersah eine 44-jährige Autofahrerin beim Einfahren in den Kreisverkehr eine bereits darin befindliche 52-Jährige mit ihrem Auto. Die beiden Autos stießen zusammen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. (AZ)

Kreisverkehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis