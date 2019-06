21.06.2019

Acht Tore beim ersten Test

TSV und Neuburg trennen sich 4:4

Trotz einer zwischenzeitlichen 3:1- und 4:2-Führung reichte es für den Fußball-Bayernligisten TSV Nördlingen im ersten Testspiel gegen den Landesligisten VfR Neuburg letztlich nur zu einem 4:4. Mit Nico Schmidt, Jakob Mayer, Daniel Holzmann und Philipp Buser standen beim Schlusspfiff von Schiedsrichter Tobias Heuberger (TSV Möttingen) freilich nur noch vier Stammspieler der vergangenen Saison auf dem Platz.

Mit einem satten Linksschuss brachte Manuel Meyer die Rieser schon nach vier Minuten in Führung. Doch nach einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung erzielte Sebastian Habermeyer nach 16 Minuten den Ausgleich. Buser traf in der Folgezeit das Außennetz, Meyer kam bei einer Hereingabe von Holzmann knapp zu spät und auf der anderen Seite wurde Torwart Andre Behrens von Dominik Schröder einer Bewährungsprobe unterzogen. Mit seinen Toren Nummer zwei und drei stellte Meyer noch vor der Pause auf 3:1 (36./43.). Holzmann und Julian Bosch waren die Vorbereiter. In der 59. Minute verkürzte der Ex-Rainer Marco Friedl mit einem Rechtsschuss auf 2:3, wobei der inzwischen im Tor stehende Fabian Dorschky noch am Leder war. Doch es dauerte nur sieben Minuten, bis Holzmann mit einem eleganten Heber den alten Abstand wiederherstellte. Danach nahm TSV-Trainer Schröter vier weitere Wechsel vor und testete auch die letztjährigen U19-Spieler Mario Taglieber und Simon Lösch. Die Gäste gaben sich zu keiner Zeit geschlagen und wurden letztlich für ihren Aufwand belohnt, denn Sebastian Stegmeir traf nach einer Ecke zum 4:3 (84.) und Rainer Meisinger erzielte mit einem unhaltbaren 16-Meter-Schuss noch den Ausgleich (87.). (jais)

TSV Nördlingen Behrens (ab 46. Dorschky); Knöpfle (ab 68. Wüstner), Geiß (ab 80. Lösch), Schmidt, Mayer, Dammer, Holzmann, Meir (ab 46. Moritz Taglieber), Buser, Bosch (ab 74. Mario Taglieber), Meyer (ab 81. Hof).

