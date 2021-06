Unfall bei Alerheim: Mann kommt mit Hubschrauber ins Krankenhaus

Ein Mann verletzt sich bei einem Unfall bei Alerheim schwer und muss ins Krankenhaus.

Ein Unfall mit drei Personen hat sich am frühen Freitagabend in Alerheim ereignet. Eine 48-Jährige fuhr laut Polizeiangaben gegen 17.35 Uhr auf der Verbindungsstraße von Alerheim in Richtung Rudelstetten. Ohne Beteiligung weiterer Personen sei sie von der Fahrbahn aufs Bankett abgekommen.

Dabei habe sie die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und stieß gegen eine Brücke. Das Fahrzeug drehte sich laut Polizei in der Luft und sei schließlich wieder auf den Rädern gelandet.

Unfall bei Alerheim: Rettungshubschrauber im Einsatz

Der Beifahrer kam mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus, die Fahrerin trug laut Polizei mittelschwere Verletzungen davon. Eine 16-Jährige im Auto wurde leicht verletzt.

Feuerwehren aus Alerheim und Rudelstetten waren im Einsatz. Nach Polizeiangaben beträgt der Sachschaden etwa 13.000 Euro. (jltr)

