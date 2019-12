30.12.2019

Almarin: Kleine Fortschritte

Minister schaute sich das Hallenbad in Mönchsdeggingen an

Der Förderverein Almarin hat im Rahmen seiner ersten regulären Mitgliederversammlung eine Bilanz gezogen. Neben den Berichten über die Aktionswoche „Eine Woche Almarin“ von Michael Gumpp und die positive Entwicklung des Vereines in Sachen Finanzen und Mitglieder von Isabel Nödel, wurden auch zahlreiche Fragen rund um den weiteren Ablauf und den Sachstand der Förderung zur Wiedereröffnung des Almarins gestellt. Durch den intensiven Einsatz von CSU-Bundestagsabgeordnetem Ulrich Lange und Landrat Stefan Rößle konnten laut einer Pressemitteilung in vielen Gesprächen zahlreiche kleine Fortschritte erreicht werden. Die Mitglieder seien jeweils in Infobriefen über die Fortschritte informiert worden. Derzeit gelte es, insbesondere in der Förderung eine Klarstellung zur Rechtssicherheit des Zuschusses zu erreichen, wenn die Gemeinde im Vorgriff auf eine Zweckverbandsgründung die Planung beauftragen würde.

Berichtet wurde auch über den Kurzbesuch des bayerischen Bau- und Verkehrsministers Dr. Hans Reichhart im Almarin, den Lange kurzfristig organisiert hatte. Dabei habe sich der Minister nochmals klar zu den Zielen der Schwimmförderung in den Schulen bekannt und sich intensiv mit Vertretern der Gemeinde über das Projekt informiert, so die Pressemitteilung weiter. (pm)

Themen folgen