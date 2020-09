vor 17 Min.

Als sich ein Lehrer ins Rieser Braunkohle-Bergwerk schlich

Plus Vor 100 Jahren förderten Rieser Kumpel in der „Mariengrube“ bei Deiningen Braunkohle – was auch neugierige Besucher anlockte. Damals wussten Wissenschaftler noch nichts über den Meteoritenkrater. Das Bergwerk wäre sonst wahrscheinlich nie gebaut worden.

Von Verena Mörzl

Züge fahren auf der Bahnlinie zwischen Deiningen und Wemding schon lange nicht mehr. Vom Eingang zum Bergwerk „Mariengrube“ und den Abraumhalden ist ebenfalls nichts geblieben. Birken, Birnbäume und Eichen wachsen unter anderem darüber. Brombeersträucher und Gras breiten sich aus. Doch in einem unscheinbaren Wäldchen entlang des Bahndamms, auf dem noch nicht einmal mehr Gleise liegen, verbarg sich einst ein besonderes Kapitel der Rieser Braunkohle-Geschichte.

Die Abladehalden bei Deiningen. Eine Liste der im Kohlenbergwerk „Mariengrube“ Beschäftigten zählt insgesamt 78 Angestellte aus dem Ries. Bild: Archiv Deiningen

Vor gut 100 Jahren haben Rieser Kumpel genau dort Braunkohle zu Tage gefördert. Die Deininger Archivarin Margarete Kneusels-Link deutet an einem Septembertag im Herbst dieses Jahres auf das Wäldchen. Zu ihrer rechten führt der Feldweg nördlich zum Möderhof. Wo genau der Eingang in die „Mariengrube“ lag, lässt sich nur noch grob rekonstruieren. Zwischen Waldstück und heutiger Verbindungsstraße zwischen Deiningen und Fessenheim muss es gewesen sein. Ringsherum liegen Äcker, doch das Stück dazwischen wurde nie bewirtschaftet. „Aber vermutlich haben Generationen von Schulkindern hier schon nach Überresten des Rieser Braunkohlebergwerks gesucht“, sagt Kneusels-Link.

Nicht einmal Testbohrungen mit dem Wissen von heute

Dass sie etwas gefunden haben könnten, davon geht die Deiningerin nicht aus. Nach dem Zweiten Weltkrieg war alles wertvoll, selbst das im Stollen verbaute Holz könnte nach der Schließung der Schächte wieder ausgebaut worden sein. Der Mangel an Heizmaterial an sich führte unter anderem erst dazu, dass im Rieskrater an verschiedenen Stellen überprüft worden war, ob sich ein Braunkohleabbau lohnt. Mit dem Wissen von heute hätten sie vermutlich nicht einmal Testbohrungen veranlasst, meint die Archivarin: „Hätten sie damals schon gewusst, dass hier einmal der Riessee gewesen ist, hätten sie es vielleicht gar nicht erst versucht.“ Bis 1960 herrschte die Theorie vor, dass der Krater durch einen Vulkanausbruch geformt worden wäre.

Die Deininger Archivarin Margarete Kneusels-Link steht im kleinen Waldstück an der heutigen Staatsstraße zwischen Deiningen und Fessenheim, wo einst die Bahn fuhr. Bild: Verena Mörzl

Der Verein Rieser Kulturtage veröffentliche in seinem Band XIII/2000 Artikel aus dem Nördlinger Anzeigeblatt aus dem Jahr 1920. In einem wird die Euphorie deutlich, die die Braunkohleförderung mit sich brachte. So hieß es: „Die Firma ,Kalkwerk und Hartsteinfabrik in Wemding’ errichtet zur Zeit bei Deiningen ein Braunkohlenbergwerk. Es wird bereits soviel gute und brauchbare Kohle gefördert, als das Werk für seinen eigenen Betrieb benötigt. In wenigen Monaten dürften die Fördermaschinen in Betrieb gelangen, wobei alsdann eine tägliche Leistung von 100 Tonnen Braunkohle erzielt werden soll. Es wäre ein Segen für die ganze Gegend, wenn die Rieskohle in solchen Mengen noch während der Wintermonate an die umliegenden Bezirke abgegeben und dem großen Kohlenmangel dadurch wenigstens etwas abgeholfen werden könnte.“

Lehrer gelangte im Förderkorb ins Innere des Rieser Bergwerks

Den Beitrag über die Bergbauversuche auf Braunkohle im Ries im 19. und 20. Jahrhundert hat Sylvia Schramm verfasst. Durch ihre Recherchen erfuhr die Oettingerin, dass die Wemdinger Firma die Kohle lediglich abbauen wollte, um sie selbst zu nutzen. Aus Unterlagen des Kalk-Standstein-Werks Wemding geht hervor, dass die Idee, Kohle zum Heizen zu verwenden, früh verworfen wurde. Ein Spezialist aus der Oberpfalz fand später ebenfalls heraus, dass die Qualität nicht gerade gut war. Die Öffentlichkeit aber soll das nicht erfahren haben. Das Interesse an der Mariengrube war groß, bei Jung und bei Alt – und lockte neugierige Rieser an.

Wo heute ein Wäldchen liegt, sollen früher Abraumhalden gewesen sein. Bild: Verena Mörzl

Schramm hat nicht nur Zeugnisse aus den Zeitungen zusammengetragen. Sie hat auch die Geschichte eines frechen Lehrers aufgetan. Er soll mithilfe eines Arbeiters im Förderkorb ins Erdinnere gelangt sein. Der Lehrer hielt seine Eindrücke fest und schrieb in seinen Aufzeichnungen: Es war ein eigenes Gefühl, sich plötzlich in der Heimat in einem richtigen Kohlebergwerk zu befinden, wenn auch die Verhältnisse natürlich noch einfach waren. Vom Förderschacht unter Tag führte ein Fördergleis den Stollen entlang, der in Richtung nach der Fessenheimer Straße ging. Es zeigte sich auch Wasser, das aber noch wenig belästigte. Vor Ort arbeiteten 3 Mann. Ich machte mich bald wieder nach oben, um nicht doch noch aufzufallen.“ Sylvia Schramm richtete in der Dokumentation der Rieser Kulturtage nachträglich mit einem Augenzwinkern mahnende Worte an den Deininger: „Aber Herr Lehrer!“

So viel Kohle wurde im Rieser Bergwerk gefördert

Es ist darüber hinaus belegt, dass in einer Tiefe von etwa 27 Metern täglich rund 100 Zentner „brauchbare“ Kohle gefördert wurden. Das betreffende Kohlenflöz soll in etwa 70 bis 90 Zentimeter stark gewesen sein. Fabrikdirektor Birnhammer soll 130 Waggonladungen Braunkohle gefördert haben. Den Betrieb der Mariengrube stellte er aber wohl Überlieferungen zufolge 1922 ein, da er sich nicht lohnte. Ein Geologe beschrieb, dass die Kohle stickig und mit graugelblichem Geruch brannte und die Kessel verdarb. Als er das Bergwerksgelände 1924 besuchen wollte, seien die Schächte zugefüllt gewesen. In der Bergwerkszeitung wurde die Schachtförderanlage zum Verkauf angeboten. Die Firma Dyckerhoff & Widmann aus Düsseldorf erwarb sie 1924.

Das Bild zeigt den ersten Waggon Braunkohle aus der Deininger Mariengrube, der im Hartsteinwerk in Wemding eingetroffen ist. Bei den Personen handelt es sich um Bergwerksdirektor Carl Schröder, Hauslehrerin Frieda Strauss und die Töchter des Fabrikdirektors Birnhammer, Gertrud und Margret. Bild: Archiv Deiningen

Heute liegen rund um die frühere Zugverbindung Ausgleichsflächen der Gemeinde Deiningen. Herbstzeitlose blühen unter dem blauen Septemberhimmel. Kaum vorzustellen, wie vor 100 Jahren Kohlewaggons zwischen Deiningen und Wemding verkehrten.

Lesen Sie auch:

Themen folgen