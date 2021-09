Prozess: Wenn Bewährung keinen Sinn mehr ergibt

Plus Ein Rieser schlägt seiner Frau zweimal ins Gesicht. Der Mann wurde schon vorher wegen häuslicher Gewalt an seiner Familie verurteilt.

Vor dem Amtsgericht Nördlingen hat sich am Dienstag ein Mann rechtfertigen müssen, der wegen vorsätzlicher Körperverletzung angeklagt war. Der 42-Jährige soll im April dieses Jahres seine Frau zweimal ins Gesicht geschlagen haben. Das Ehepaar musste daraufhin als Angeklagter und Zeugin vor dem Gericht erscheinen. Für den Rieser war das nicht die erste Anklage wegen häuslicher Gewalt in der Familie.