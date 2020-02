vor 23 Min.

Auseinandersetzung bei Faschingsumzug in Megesheim

Der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes soll einen Besucher des Megesheimer Faschingsumzugs übel angegangen haben.

Zwischen dem Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes und einem Faschingsbesucher ist es am Sonntag in Megesheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Laut Polizeibericht wartete der Besucher bei den Toiletten auf seine Freundin, als der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes anfing, ihn zu schubsen und ins Gesicht zu schlagen. Anschließend soll er ihn auch noch beleidigt haben. Die Polizei Nördlingen sucht Zeugen zu diesem Vorfall. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0. (pm)

