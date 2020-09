09:45 Uhr

Autofahrer rammt Poller am Nördlinger Kriegerbrunnen

Der 79-Jährige sieht sich den von ihm verursachten Schaden an und entfernt sich dann vom Unfallort. Die Polizei in Nördlingen kann den kurz darauf Mann stellen.

In Nördlingen ist ein 79-Jähriger am Sonntagabend gegen einen Poller am Kriegerbrunnen gefahren. Wie die Polizei berichtet, sah sich der Mann den nicht unbeträchtlichen Schaden an und entfernte sich danach vom Unfallort. Er konnte jedoch wenig später von den Beamten ermittelt werden. Am Poller der Stadt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro; am Auto des Verursachers entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 1500 Euro. Der Mann wird nun wegen Unfallflucht angezeigt. PM

