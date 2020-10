vor 47 Min.

B 25 nach Brand bei Fremdingen für mehrere Stunden gesperrt

Der Reifen eines Sattelaufliegers gerät auf der Bundesstraße 25 in Brand. Vier Feuerwehren sind im Einsatz. Gegen 8.30 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben.

Wegen eines Fahrzeugbrands ist die B25 bei Femdingen am frühen Mittwochmorgen für mehrere Stunden gesperrt gewesen. Wie die Polizei berichtet, war der Reifen eines Sattelaufliegers durch einen technischen Defekt in Brand geraten. Die Feuerwehren aus Fremdingen, Wallerstein, Marktoffingen und Minderoffingen rückten mit insgesamt 86 Einsatzkräften aus. Die Bundesstraße wurde während der Lösch- und Bergungsarbeiten komplett gesperrt. Laut Polizei wurde die Sperrung gegen 8.30 Uhr wieder aufgehoben. Am Unfallfahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. RN

