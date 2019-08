vor 46 Min.

B25 musste bei Hoppingen gesperrt werden

Autofahrer missachtet auf der B25 bei Hoppingen die Vorfahrt - Wohnwagengespann gerammt.

Am Freitag, gegen 17.20 Uhr, befuhr ein 87-Jähriger mit seinem Pkw die Ortsverbindungsstraße von Hoppingen kommend in Richtung B25. An der Einmündung zur Bundesstraße wollte er nach links auf diese in Fahrtrichtung Donauwörth einbiegen. Hierbei übersah er das aus Richtung Donauwörth kommende Wohnwagengespann eines 48-Jährigen, wobei es zum Zusammenstoß mit diesem kam.

Der Pkw des 87-Jährigen fuhr mittig zwischen den Pkw und Wohnwagen des 48-Jährigen, sodass der Wohnwagen auf die Gegenfahrbahn geschoben wurde. Eine entgegenkommende 52-jährige Pkw-Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen und touchierte den Wohnwagen.

B25-Unfall: Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden

Bei dem Unfall wurde die 83-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers schwer verletzt und musste ins Krankenhaus nach Donauwörth verbracht werden. Die 17jährige Beifahrerin des entgegenkommenden Pkws kam leicht verletzt ins Krankenhaus nach Nördlingen. Der Pkw des Verursachers, der Pkw der 52-Jährigen und der Wohnwagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden von insgesamt ca. 32500,- Euro. Aufgrund des Unfalls war die Bundesstraße für ca. 60 Minuten total gesperrt. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Harburg und Hoppingen mit insgesamt ca. 30 Mann / Frau, welche den Verkehr regelten und die Fahrbahn säuberten. (pm)

