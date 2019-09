06:30 Uhr

B29: Balderns Bürger ärgern sich

Weil CDU-Bundestagsabgeordneter Roderich Kiesewetter beim Ausbau der B29 zwischen der Röttinger Höhe und Nördlingen die Nordtrasse wieder ins Gespräch gebracht hat, gibt es heftige Diskussionen.

Von Viktor Turad

Balderns Bürger haben in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates heftig über die neue B29 diskutiert. Grund war ein Bericht unserer Zeitung, in dem der Aalener CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter beim Ausbau der Bundesstraße 29 zwischen der Röttinger Höhe und Nördlingen die sogenannte Nordtrasse wieder ins Gespräch gebracht hat. In der Sitzung hieß es, die Bürger wollten nicht zusehen, wie die Gegner der Südtrasse der neuen B29 östlich der Autobahn ihre Meinung öffentlichkeitswirksam äußerten, während die Betroffenen einer möglichen Nordtrasse untätig blieben.

Ipf-Lösung: Balderns Bürgern äußern sich zur Nordtrasse

Kiesewetter hat, wie berichtet, vorgeschlagen, für eine Neutrassierung der Bundesstraße 29 im östlichen Teil des Ostalbkreises und im Ries könnte man Überlegungen auch im Zusammenhang mit der Verbindung von Röhlingen und Zöbingen ins Ries beziehungsweise zur Bundesstraße 25 und der Umfahrung von Nördlingen anstellen. Würde man dabei auch noch die Röhlinger und Zöbinger Wünsche nach einer Ortsumfahrung ins Kalkül ziehen, könnte man durchaus zu einer Art „Ipf-Lösung“ für die B29 kommen.

Aufgrund dieser Äußerungen wurde im Ortschaftsrat Baldern gefordert, verstärkt Flagge zu zeigen. Die kommunalen Vertreter müssten endlich klar Position beziehen und für die Anliegen der von einer Nordtrasse potenziell Betroffenen sprechen. Man sei keine Bürgerinitiative – noch nicht, hieß es weiter. Von dem neuerlichen Schwenk seien die Bürger überrascht, war im Balderner Ortschaftsrat weiter zu hören, da politisch bisher in allen Gremien für eine Südtrasse gestimmt worden sei.

Wie die künftige Trassenführung im östlichen Ostalbkreis bis zur Landesgrenze zu Bayern aussehen könnte, soll Thema in einem Linienfindungsverfahren sein. Dieses Verfahren ist eine für Behörden verbindliche, vorbereitende Grundsatzentscheidung einer Straßenführung. Dabei wird die Trasse ungefähr festgelegt, die dann Vorrang vor Landes- oder Ortsplanungen hat. Man wolle nun auch seine Stimme zu diesem Thema erheben, hieß es in Baldern. Dabei wolle man nicht Blockierer und Verhinderer einer neuen B29 sein, sondern in einer konstruktiven Diskussion alle möglichen Trassenvarianten ausloten.

Über das Linienfindungsverfahren zwischen der Röttinger Höhe und der Landesgrenze zu Bayern bei Nördlingen spricht auch der Kreistag des Ostalbkreises am kommenden Dienstag in öffentlicher Sitzung. Vorgesehen ist, dass die Landkreisverwaltung das Verfahren gegen Kostenerstattung übernimmt, weil sich das dafür eigentlich zuständige Regierungspräsidium in Stuttgart dazu aufgrund Personalmangels außerstande sieht. Der Ostalbkreis will einspringen, weil sonst die Umfahrungen von Pflaumloch und Trochtelfingen nicht vorankommen. Sie sind zwar im Bundesverkehrswegeplan von 2003 im „weiteren Bedarf“ eingestuft worden, aber der Zusatz „mit Planungsrecht“ fehlt.

Um die Planungen angehen zu können, müsste gleichzeitig ein verbindliches Linienbestimmungsverfahren nach dem Bundesfernstraßengesetz für den gesamten Abschnitt der Bundesstraße 29 zwischen der Röttinger Höhe über die Landesgrenze bis hinein ins Ries laufen. In einer Vorlage der Verwaltung für den Ostalb-Kreistag heißt es nämlich, Maßnahmen wie etwa einzelne Ortsumfahrungen, die nur punktuelle Lösungen schaffen würden, aber keine Netzfunktion zwischen Oberzentren lückenlos nachwiesen, seien nicht für den „vordringlichen Bedarf“ mit Realisierungschancen im Bundesverkehrswegeplan geeignet.

Für den Ostalb-Kreistag ist die verbindliche Festlegung einer Trasse eine diffizile Angelegenheit. Zwar würde die Nordtrasse, wie sie Kiesewetter ins Gespräch bringt, eine Südumfahrung Nördlingen überflüssig machen. Aber dagegen regt sich nun bekanntermaßen großer Widerstand. Sollte andererseits die Südumgehung Nördlingen Wirklichkeit werden, sind die Befürchtungen vor einer Verkehrslawine im Raum Neresheim groß.

