00:34 Uhr

B29: Planungen fangen von vorne an

Das sagt der Landrat des Ostalbkreises zum Thema

Von Viktor Turad

Die Trassenplanung für eine neue Bundesstraße 29 zwischen der Röttinger Höhe bis zur Landesgrenze und weiter bis Nördlingen beginnt wieder „beim Stand Null“. Das hat der Landrat des Ostalbkreises, Klaus Pavel, in einer Sitzung des Kreistagsausschusses für Umwelt und Kreisentwicklung angekündigt. Der Kreis wolle dabei im Rahmen des so genannten Linienbestimmungsverfahrens völlig unabhängig von allen bislang diskutierten Varianten und absolut neutral eine endgültige Trassenführung planen.

Zugleich will der Ostalbkreis die Planungen für die Ortsumfahrungen von Pflaumloch und Trochtelfingen angehen. Er übernimmt damit gegen Kostenerstattung eine Aufgabe des Landes Baden-Württemberg, die diese nach eigenen Angaben aus Personalnot nicht erfüllen kann.

Im Ausschuss, der das Vorgehen einstimmig billigte, sagte Pavel, alle bisherigen Diskussionen über eine südliche oder nördliche Variante oder über mögliche Verbindungen mit anderen Straßen wie der Landesstraße 1060 über Röhlingen und Zöbingen würden dabei keine Rolle spielen. Diese hatte, wie berichtet, der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter ins Gespräch gebracht und damit einen Sturm der Entrüstung im Bopfinger Teilort Baldern ausgelöst.

Kiesewetter erklärte gestern in einem Statement, er spräche sich für keinen der Trassenvorschläge für die neue B29 aus, auch favorisiere er nicht die sogenannte Nordtrasse. Der Bundesverkehrswegeplan gebe keine Trasse vor, sodass die beste Trasse vorurteilsfrei im Linienfindungsverfahren bestimmt werden könne. Pavel will nun mit Bürgern und Bürgermeistern in dem großen Korridor rund um die Bundesstraßen 29 und 466 sowie der Landesstraße 1060 in einen, wie er formulierte, breiten Dialog treten. Der Landrat sagte aber auch: „Ich warne alle politischen Kräfte, mit Vorfestlegungen in ein Rechtsverfahren zu gehen. Sie würden damit allesamt auf die Nase fallen.“ Über die Übernahme der Planung durch den Kreis entscheidet endgültig der Kreistag. (vt, pm)

