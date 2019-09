Bahnhof Nördlingen: Bahnsteig-Dach wird abgerissen

Plus Die beiden Bahnsteigdächer werden nicht in die Denkmalliste aufgenommen. Reisende müssen sich an Gleis 4 künftig mit zwei Wetterschutz-Häuschen begnügen.

Der Nördlinger Bahnhof soll in den kommenden Jahren umgebaut werden. Das Ziel ist Barrierefreiheit. So sollen beispielsweise zwei Aufzüge eingebaut werden, mit deren Hilfe gehbehinderte Menschen zum Mittelbahnsteig gelangen können. Allerdings hat der Umbau für manchen einen Haken: Das Dach, das derzeit über dem Bahnsteig angebracht ist, der direkt an das Bahnhofsgebäude anschließt, soll abgerissen werden. Die Pendler stünden somit im Regen, fürchtet mancher. Im Bauausschuss des Nördlinger Stadtrates ging es jetzt wieder um das Thema.

Wolfgang Goschenhofer (Grüne/Frauenliste) hatte sich an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege gewandt. Er wollte erreichen, dass die Nördlinger Bahnsteigdächer in die Denkmalliste aufgenommen werden. Die Antwort trug Stadtbaumeister Hans-Georg Sigel in der Sitzung des Ausschusses vor. Zusammengefasst erklärten die Denkmalschutzexperten, dass der Bahnhof zwar ursprünglich zwischen 1846 und 1858 errichten worden sei. Doch danach habe es zahlreiche Um- und Ausbauten gegeben. Und nicht zuletzt die Bombardierung des Geländes im Zweiten Weltkrieg habe zu massiven Schäden geführt. Die Veränderungen und Verluste seien insgesamt so groß, dass die Anforderungen nicht erfüllt seien und ein Nachtrag in die Denkmalliste nicht zu rechtfertigen sei. Eine Antwort, die eigentlich nicht überraschend kam: Sigel verwies darauf, dass die entsprechende Anfrage in den vergangenen Jahren bereits mehrmals gestellt worden sei. Maximiliane Böckh (CSU) meinte, der Denkmalschutz könne auch nicht „zum Totengräber der Barrierefreiheit“ werden.

2,50 Meter breiter, erhöhter Streifen am Bahngleis

Auf Anfrage der Rieser Nachrichten teilte ein Sprecher der Bahn mit, dass der gesamte Bahnsteig von 300 auf 140 Meter verkürzt werde. Direkt an den Gleisen soll es künftig einen 2,50 Meter breiten Streifen geben, der um etwa einen halben Meter erhöht wird. Auf ihn gelangen die Reisenden über Rampen oder Treppen. Das Dach könne nicht nur wegen dieser Erhöhung nicht stehen bleiben, erklärte der Sprecher weiter: Genau dort, wo sich jetzt einer der Stützpfosten befindet – an der Seite Richtung Parkhaus – werde die Unterführung gebaut. Neben dem Aufzug wird es auch Treppen geben, über die die Bahnfahrer durch diese Unterführung auf den Mittelbahnsteig gelangen.

Dort wiederum soll es auch künftig ein Dach geben. Weil am Bahngleis 4 an der Seite des Bahnhofsgebäudes eher Reisende ankommen als abfahren, stellt die Bahn dort nur zwei Wetterschutz-Häuschen auf, die zu drei Seiten hin abgeschlossen sind und Platz für etwa 20 bis 30 stehende Personen bieten. Im Bahnhof soll es zudem einen Warteraum geben. Der Abgang zur Unterführung wird überdacht.

Warum nicht erst das Dach entfernen und dann die Fassade sanieren?

In der Sitzung des Bauausschusses kritisierte Markus Hager (Stadtteilliste), dass die Fassade des neu renovierten Bahnhofsgebäudes beschädigt werde, wenn das Dach abgerissen wird: „Das ist doch von hinten nach vorne gearbeitet.“ Stadtbaumeister Sigel verteidigt im Gespräch mit unserer Zeitung das Vorgehen der Stadt: Es sei nicht abzusehen gewesen, wann die Bahn die Bahnsteige umbaue – und man habe mit dem Umbau und der Sanierung des Bahnhofsgebäudes nicht warten können. Sigel hofft, dass die Bahn die Schäden an der Fassade übernehmen wird. Sonja Kuban (Grüne/Frauenliste) schlug in der Ausschusssitzung vor, das Bahnsteig-Dach zu retten und an anderer Stelle wieder aufzubauen. Oberbürgermeister Hermann Faul war davon wenig begeistert: „Was wollen Sie denn damit?“ Sigel geht zudem davon aus, dass die Eternitplatten des Daches Asbest enthalten.