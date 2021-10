Ein furioser erster Heimsieg für Nördlingens Basketballer

Plus Die Herren des TSV Nördlingen gewinnen locker gegen Passau. Doch nach der zweiten Hälfte taucht wieder ein altes Problem auf.

Mit einem komfortablen 103:66 Erfolg gegen den TV Passau konnten die Basketballer des TSV Nördlingen ihren ersten Sieg vor Heimpublikum in der neuen Regionalliga-Saison einfahren. Besonders eine intensive, konzentrierte Defensive und ein schnelles Umschaltspiel ließen dem Gegner keine Chance. Doch es gab auch andere Phasen.