17:10 Uhr

Basketball in Nördlingen: Campbell verlässt die XCYDE Angels

Plus Die US-Amerikanerin geht zurück in ihre Heimat. Sie war nur kurz im Ries und konnte dennoch von Beginn an überzeugen.

Von Kurt Wittmann

Topspielerin Kelly Campbell verlässt die Nördlinger Angels. Nach Angaben der Spielleitung des Teams ist die US-Amerikanerin bereits vergangene Woche in die USA zurückgekehrt. Demnach hätten die XCYDE Angels dem Wunsch der 23-jährigen Small Forward entsprochen, die aus persönlichen Gründen um die Vertragsauflösung bat. Bereits am Wochenende beim Auswärtsspiel in Keltern gehörte sie nicht mehr zum Team. Campbell hatte in Nördlingen schnell für Furore gesorgt, nachdem sie beim Finalturnier des DBBL-Pokals zur wertvollsten Spielerin gewählt wurde, obwohl ihre Mannschaft beide Spiele verloren hatte.

Wie und ob der Ausfall von Campbell kompensiert werden kann, ist noch offen

Beim ersten Saisonspiel des Rieser Erstligisten in Osnabrück glänzte Campbell, indem sie 27 Punkte, elf Rebounds sowie zehn Vorlagen und somit ein Triple-Double erzielte, also drei zweistellige Werte in den wichtigsten Statistiken. Damit hatte sie großen Anteil am Sieg der Angels. Campbell stammt aus dem renommierten Basketballprogramm der Universität DePaul und ragte bereits dort heraus. Wie und ob das Team von Coach Ajtony Imreh den Ausfall von Campbell kompensieren möchte, ist noch offen. Laut Spielleitung sind kurzfristige Neuverpflichtung aktuell nicht geplant.

Gemeinsam mit dem Abschied von Campbell haben die Angels bekannt gegeben, dass die Bundesliga ein Projekt gestartet hat, bei dem Fans während der Corona-Krise Angebote buchen können, um die Teams finanziell zu unterstützen. So wollen sich die Angels und die anderen Teams der Liga durch die Krise retten, während keine Zuschauer zugelassen sind. Unter www.toyota-crowd.de/angels-noerdlingen gibt es etwa Trainings mit einer Angels-Spielerin oder von Spielerinnen gebackenen Kuchen zu buchen. Das Projekt ist zeitlich begrenzt und läuft ab sofort bis zu den Feiertagen.

Lesen Sie auch:

Themen folgen