Bauarbeiten in Deiningen: Dort geht es weiter

Die Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt in Deiningen liegen im Zeitplan. Derzeit werden die Seitenränder neu gestaltet.

Bürgermeister Rehklau stellt im Gemeinderat die kommenden Investitionen vor

Von Bernd Schied

In seiner letzten Sitzung des Jahres beschäftigte sich der Deininger Gemeinderat einmal mehr mit der Sanierung des Abwassersystems in der Kommune. Die Grundlage hierfür lieferte ein vom Ingenieurbüro Eckmeier und Geyer ausgearbeitetes Konzept, das mehrere Teilabschnitte umfasst.

Derzeit wird an den Kanälen in den Bereichen Webersteig und Lärchenstraße sowie an der Ortsdurchfahrt gearbeitet, die derzeit neu gestaltet wird und noch geraume Zeit für den Durchgangsverkehr gesperrt ist. Im kommenden Jahr folgen nach Angaben von Friedrich Eckmeier die Bauabschnitte eins (Jahnstraße, Gottfried-Jakob-Straße, Fliederweg und Raiffeisenstraße) und fünf (Schulstraße, Blumenstraße, Feldstraße und Gartenstraße). Laut Eckmeier sollen im Februar die entsprechenden Vergaben erfolgen, sodass im Frühjahr mit den Arbeiten begonnen werden könne. Während der großen Ferien will Eckmeier die Schulstraße in Angriff nehmen. Entsprechend dem Bauzeitenplan ist vorgesehen, bis Ende April 2021 mit den Abschnitten eins und fünf fertig zu sein.

Die Kosten für diese beiden Teilbereiche seien derzeit nur schwer zu beziffern, sagte der Bauingenieur. Er rechne aber mit einem hohen sechsstelligen Betrag. Der Staat bezuschusse mit einem aktuellen Förderprogramm derartige Projekte mit bis zu 90 Prozent.

Zweiter Schwerpunkt der Gemeinderatssitzung waren die geplanten Investitionen im kommenden Jahr. Bürgermeister Wilhelm Rehklau listete die wichtigsten Vorhaben auf, allerdings ohne die Investitionssummen. Diese würden erst in den nächsten Wochen in Zusammenarbeit mit der Kämmerei der Verwaltungsgemeinschaft Ries ermittelt und in den Haushalt des nächsten Jahres einfließen, so der Rathauschef. Neben Ausgaben für die Kanalsanierung umfasse die Investitionsliste Ausgaben für diverse Straßensanierungen, neue Bushaltestellen an der Ortsdurchfahrt, Straßenbeleuchtungen, Brückensanierungen und Wirtschaftswege. Hinzu kämen Planungskosten für Baugebietserweiterungen sowie der allgemeine Grunderwerb.

Rehklau gab zudem bekannt, dass die Gemeinde Deiningen im laufenden Jahr ohne die vorgesehene Kreditaufnahme von 600000 Euro auskommen werde. Höhere Gewerbesteuereinnahmen als geplant und noch nicht eingegangene Rechnungen im Zusammenhang mit dem Ausbau der Hauptstraße hätten dazu geführt.

Einen Zuschuss bekommt die Spielvereinigung Deiningen. Dem Sportverein gewährt die Gemeinde 13500 Euro für die Anschaffung eines Rasenmähers, der rund 30000 Euro kostet. Großzügig zeigte sich die Gemeinde auch bei der Generalsanierung der katholischen Kirche Sankt Martin. Mit 15 Prozent wurde diese mit Mitteln der Kommune bezuschusst, wovon der Gemeinderat noch einen Restzuschuss freigab.

