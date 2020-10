vor 48 Min.

Bayerischer Staatsehrenpreis für die Metzgerei Münzinger

Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber ehrt Bayerns beste Metzger.

Die zehn besten Metzgereien Bayerns hat Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber mit dem Staatsehrenpreis für das bayerische Metzgerhandwerk ausgezeichnet. Die Ministerin überreichte den Preisträgern die Medaillen und Urkunden in München. Darunter war auch die Landmetzgerei Münzinger aus Mauren mit Filialen in Nördlingen und Möttingen.

„Nur mit Geschick, fachlichem Know-how und viel Perfektionismus ist es möglich, handwerkliche Qualitätsprodukte zu erzeugen. Sie sind wahre Meister Ihres Faches und gehören zu den besten Metzgern Bayerns“, sagte Kaniber. Der Staatsehrenpreis für Metzger wird jährlich in Zusammenarbeit mit dem Landesinnungsverband für das bayerische Fleischerhandwerk verliehen. Insgesamt hatten sich heuer 83 Innungsbetriebe qualifiziert.

Mit 3160 handwerklichen Metzgereien, rund 40000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von fast vier Milliarden Euro zählen die Metzger zu den wichtigsten Handwerksbranchen in Bayern. Im Freistaat wirtschaften mehr als ein Viertel der deutschen Fleischerhandwerksbetriebe. Bayern unterstützt das Metzgerhandwerk im Bereich der Vermarktung mit zahlreichen Maßnahmen wie der Marktstrukturförderung, dem Verarbeitungs- und Vermarktungsprogramm (VuV-Regio) sowie dem Aufbau eines Online-Portals für regionale Schlachtstätten und die gemeinsame Imagewerbung der bayerischen Ernährungshandwerker. Die Metzger im Freistaat leisten mit ihrem vielfältigen Angebot an Fleisch- und Wurstspezialitäten einen wichtigen Beitrag zur regionalen Wertschöpfung und kulinarischen Vielfalt und tragen maßgeblich zum hervorragenden Ruf Bayerns als Spezialitäten- und Genussland bei, so der Verband. „Die Menschen in Bayern greifen in letzter Zeit gezielt zu regionalen Produkten und achten darauf, wo die Lebensmittel herkommen. Diese Chance nutzen wir, um regionale Strukturen zu erhalten und noch intensiver auszubauen“, betont die Ministerin.

Zum achten Mal wurden zehn Metzgereien, erstmals von Staatsministerin Michaela Kaniber, im Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten mit dem Staatsehrenpreis für das bayerische Metzgerhandwerk ausgezeichnet. Coronabedingt fand die Preisverleihung nicht wie gewohnt in der Münchner Residenz, sondern im Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten statt. Zuvor richtete Landesinnungsmeister Konrad Ammon das Wort an die geladenen Gäste: „Das Metzgerhandwerk hat sich in der Corona-Krise behauptet und die Versorgung der Menschen gewährleistet. Wir verkaufen Genuss. Unsere Preisträger 2020 sind Genusshandwerker und machen das Leben lebenswert. Dafür ist es unerlässlich, täglich eine überdurchschnittliche Leistung zu erbringen“.

Der Landesinnungsmeister dankte der Ministerin und lobte sie und ihre Mitarbeiter des Ministeriums: „Sie hatten immer ein offenes Ohr für unsere Anliegen und Probleme. Das hat uns enorm geholfen, unsere Mitglieder durch die Krise bis zum heutigen Tag zu leiten. Ich freue mich auf eine weitere konstruktive Zusammenarbeit.“

Der Staatsehrenpreis für das Metzgerhandwerk wird seit 2013 jährlich in Kooperation mit dem Landesinnungsverband für das bayerische Fleischerhandwerk verliehen. Die Basis dafür sind dauerhaft hervorragende Ergebnisse bei der vom Landesinnungsverband jedes Jahr durchgeführten Qualitätsprüfung (seit 2019 Metzger Cup). Die Preisträger müssen fünf Jahre nacheinander Spitzenwerte erzielen. 2020 hatten sich 83 Innungsbetriebe qualifiziert. „Dieser Preis ist der verdiente Lohn und die Wertschätzung ihrer Arbeit und ihres Engagements. Er ist keine Momentaufnahme, sondern ein Marathonlauf“, sagte Ministerin Kaniber.

Die Medaillen und Urkunden überreichte Konrad Ammon dann gemeinsam mit Michaela Kaniber - natürlich mit dem nötigen Abstand. Die Metzgerei Münzinger hat den Preis bereits zum zweiten Mal erhalten. (pm)

Themen folgen