vor 57 Min.

Beim Abbiegen: Autofahrer übersieht Fußgängerin

Ein Autofahrer hat in Nördlingen eine Fußgängerin übersehen.

Ein 69-Jähriger hat beim Abbiegen eine Frau übersehen. Die Fußgängerin musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein 69-jähriger Mann hat am Donnerstagnachmittag eine 52-jährige Frau übersehen. Der Mann bog mit seinem Pkw nach der Wemdinger Unterführung in die Lerchenstraße ein und berührte hierbei noch eine Fußgängerin beim Überqueren der Straße. Die Frau wurde nur leicht verletzt, musste aber nach Angaben der Polizei mit dem Rettungswagen in das Nördlinger Krankenhaus gebracht werden. (pm)

Themen folgen